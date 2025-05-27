Дуглас Сантос назвал причины, почему «Зенит» не выиграл чемпионат страны

Капитанпрокомментировал поражение своей команды в чемпионской гонке РПЛ.

«Я думаю, что в этом году у нас не было такой стабильности, как в предыдущие годы, хотя мы выиграли много домашних матчей. Однако у нас было два поражения дома в декабре, именно они стоили нам чемпионства. В будущем мы должны сосредоточиться на каждой игре, особенно на домашних матчах. Это наша обязанность, которую нельзя упускать.

Наша цель заключалась в том, чтобы отпраздновать столетие клуба с чемпионским титулом. Теперь самое главное — отдохнуть, прийти в себя, проанализировать, где мы недоработали, чтобы в следующем сезоне сделать все на высшем уровне. За последние шесть лет мы выигрывали, и тогда никаких вопросов не возникало. Но когда теряешь титул, появляются сомнения. Мы разочарованы, нам грустно, что не достигли поставленной цели — завоевать чемпионский титул», — приводит слова Сантоса «Р-Спорт».

«Зенит» занял 2-е место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025, набрав 66 очков за 30 туров. Чемпионом страны стал «Краснодар», который набрал 67 баллов.