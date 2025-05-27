ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман БерезовскийРоман Березовский: Чувствуется, что «Зениту» нужна свежая кровь — новые эмоции и люди
    Все новости спорта

    Дуглас Сантос назвал причины, почему «Зенит» не выиграл чемпионат страны

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение своей команды в чемпионской гонке РПЛ.

    Дуглас Сантос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Сантос

    «Я думаю, что в этом году у нас не было такой стабильности, как в предыдущие годы, хотя мы выиграли много домашних матчей. Однако у нас было два поражения дома в декабре, именно они стоили нам чемпионства. В будущем мы должны сосредоточиться на каждой игре, особенно на домашних матчах. Это наша обязанность, которую нельзя упускать.

    Наша цель заключалась в том, чтобы отпраздновать столетие клуба с чемпионским титулом. Теперь самое главное — отдохнуть, прийти в себя, проанализировать, где мы недоработали, чтобы в следующем сезоне сделать все на высшем уровне. За последние шесть лет мы выигрывали, и тогда никаких вопросов не возникало. Но когда теряешь титул, появляются сомнения. Мы разочарованы, нам грустно, что не достигли поставленной цели — завоевать чемпионский титул», — приводит слова Сантоса «Р-Спорт».

    «Зенит» занял 2-е место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025, набрав 66 очков за 30 туров. Чемпионом страны стал «Краснодар», который набрал 67 баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В финале много голов не ждем
  • «Бетис» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Медведев продлит серию побед над Норри?
  • Медведев — Норри. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Рублев проиграет 227-й ракетке мира на старте Ролан Гаррос?
  • Рублев — Харрис. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бетис — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Урал — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Нигерия — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Дифферданж — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Левадия — Вапрус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Муньяр — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Галан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры