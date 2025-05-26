Семин высказался о продлении контракта со Станковичем

Экс-наставник сборной России и «Локомотива»высказался о решении «Спартака» продлить контракт с главным тренеромдо лета 2027 года.

«Думаю, это правильный шаг со стороны клуба. "Спартаку" пора прекратить ежегодные кардинальные изменения. До сих пор они не приносили результатов. Сейчас важно сохранить стабильность.

Станкович — грамотный специалист, и в определённый момент он вдохновил команду. Например, перед зимним перерывом "Спартак" выдал серию из шести побед подряд. У клуба хороший состав, и с правильными корректировками можно добиться большего», — приводит слова Семина РИА Новости.

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0 и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.