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    Семин высказался о продлении контракта со Станковичем

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    Экс-наставник сборной России и «Локомотива» Юрий Семин высказался о решении «Спартака» продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем до лета 2027 года.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Думаю, это правильный шаг со стороны клуба. "Спартаку" пора прекратить ежегодные кардинальные изменения. До сих пор они не приносили результатов. Сейчас важно сохранить стабильность.

    Станкович — грамотный специалист, и в определённый момент он вдохновил команду. Например, перед зимним перерывом "Спартак" выдал серию из шести побед подряд. У клуба хороший состав, и с правильными корректировками можно добиться большего», — приводит слова Семина РИА Новости.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Спартак» разгромил «Химки» со счетом 5:0 и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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