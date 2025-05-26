Объявлен список номинантов на звание лучшего тренера сезона РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила список из 10 тренеров, номинированных на премию «Герои РПЛ», которые поборются за звание лучшего тренера завершившегося сезона.

В список вошли: Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич («ЦСКА»), Валерий Карпин («Ростов»), Заурбек Тедеев («Акрон»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Марцел Личка («Динамо») и Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).

Журналисты и блогеры выберут пять лучших тренеров, среди которых уже есть Марко Николич и Мурад Мусаев, как обладатели награды «тренер месяца». Второй этап отбора, где финалистов будут выбирать болельщики, стартует 2 июня.

По итогам сезона-2024/2025 чемпионом России стал «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева. Второе место занял «Зенит», а третье — ЦСКА.