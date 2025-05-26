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    Объявлен список номинантов на звание лучшего тренера сезона РПЛ

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    Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила список из 10 тренеров, номинированных на премию «Герои РПЛ», которые поборются за звание лучшего тренера завершившегося сезона.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    В список вошли: Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич («ЦСКА»), Валерий Карпин («Ростов»), Заурбек Тедеев («Акрон»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Рашид Рахимов («Рубин»), Марцел Личка («Динамо») и Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).

    Журналисты и блогеры выберут пять лучших тренеров, среди которых уже есть Марко Николич и Мурад Мусаев, как обладатели награды «тренер месяца». Второй этап отбора, где финалистов будут выбирать болельщики, стартует 2 июня.

    По итогам сезона-2024/2025 чемпионом России стал «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева. Второе место занял «Зенит», а третье — ЦСКА.

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