Флорентино Перес поприветствовал Хаби Алонсо в качестве тренера «Реала»

Сегодня в мадридском клубе состоялась официальная презентацияв качестве главного тренера

Президент клуба Флорентино Перес выступил с речью приветствия испанского специалиста на посту главного тренера.

«Мадридизм взращивается каждый день. Реал Мадрид принадлежит сердцам людей, потому что этот герб олицетворяет те ценности, над которыми в Реале работают каждый день. Мы рады Хаби. Сегодня мы приветствуем одного из нас», — приводит слова Переса As.

«Реал Мадрид» занял вторую строчку в испанской Примере и завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала. В финале Кубка Испании клуб проиграл в финале «Барселоне».

Хаби Алонсо был назначен на пост главного тренера мадритского клуба после чемпионства в Бундеслиге с леверкузинским «Байером».