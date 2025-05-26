Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» сезона-2024/25

Форвард мадридского «Реала»завоевал «Золотую бутсу» по итогам сезона-2024/25.

В своем дебютном сезоне в Ла Лиге 26-летний нападающий забил 31 гол, что стало лучшим результатом в Европе с учетом коэффициента сложности чемпионатов.

Хотя Виктор Дьекереш из лиссабонского «Спортинга» отличился 39 раз, его результат оказался менее весомым из-за более низкого коэффициента португальской лиги.

Мбаппе стал первым французом, выигравшим престижную награду с момента триумфа Тьерри Анри в сезоне-2004/05, а также первым представителем «Реала» с времен Криштиану Роналду, получившего «Золотую бутсу» в кампании-2014/15.