ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    США — обладатели золотых медалей ЧМ-2025ЧМ-2025. Эпохальная победа сборной США, домашняя бронза Швеции
    Все новости спорта

    Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы» сезона-2024/25

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе завоевал «Золотую бутсу» по итогам сезона-2024/25.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    В своем дебютном сезоне в Ла Лиге 26-летний нападающий забил 31 гол, что стало лучшим результатом в Европе с учетом коэффициента сложности чемпионатов.

    Хотя Виктор Дьекереш из лиссабонского «Спортинга» отличился 39 раз, его результат оказался менее весомым из-за более низкого коэффициента португальской лиги.

    Мбаппе стал первым французом, выигравшим престижную награду с момента триумфа Тьерри Анри в сезоне-2004/05, а также первым представителем «Реала» с времен Криштиану Роналду, получившего «Золотую бутсу» в кампании-2014/15.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Роналду легко переиграет «Аль-Фатех»
  • «Аль-Фатех» — «Аль-Наср». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Кто одержит победу в игре равных теннисисток?
  • Картал — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Хачанов разочарует на старте Ролан Гаррос?
  • Хачанов — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.65
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Аль-Фатех — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Картал — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хачанов — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Рус — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры