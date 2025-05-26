Масалитин рассказал, в чем необходимо добавить ЦСКА в следующем сезоне

Экс-футболиствысказался об игре армейской команды.

«Тяжело сказать, сможет ли ЦСКА претендовать на чемпионство в следующем году, изменения в команде будут в любом случае. В любом случае нужно усовершенствовать схему. Мы видим, что сейчас в центре никто кроме Кисляка и Пьянича играть не может.

Не так активно себя проявляют Файзулаев, Бистрович и Жамалетдинов. Плюс, очевидно, что Обляков пока тоже не приносит столько же пользы, как он приносил осенью. Так что схема еще требует усовершенствования, плюс, конечно, нужно подтягивать нападающих, чтобы у них было больше продуктивности», — заявил Масалитин «Матч ТВ».

По итогам сезона 2024/2025 ЦСКА занял 3-е место в таблице с 59-ю очками в активе.