Флик высказался о назначении Алонсо в мадридский «Реал»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал приходна пост главного тренера мадридского «Реала».

Назначение 43-летнего специалиста было официально объявлено 25 мая. Алонсо сменил Карло Анчелотти, который летом возглавит сборную Бразилии.

«Это не стало сюрпризом. Я хорошо знаю Хаби, мы общались, и мне близка его философия футбола. Он отлично проявил себя в Германии, добился серьезных успехов с "Байером" и способствовал росту многих футболистов. Рад видеть его в Мадриде», — приводит слова Флика Marca.

Алонсо возглавил леверкузенский клуб в октябре 2022 года. Под его руководством «Байер» впервые в истории стал чемпионом Бундеслиги, а также завоевал Кубок и Суперкубок Германии в сезоне-2023/24.