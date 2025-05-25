«Желтые» идут на серии побед и наверняка хотели бы закончить сезон именно так. Тем более они сыграют последний домашний матч сезона. Команда отобралась в Лигу чемпионов, поэтому никаких турнирных вопросов решать не нужно.
А вот «Севилья» всего в одном пункте от зоны вылета. Ее не устроит даже ничья. С учетом того, что команда выиграла только один матч из пяти, назревает ряд волнующих вопросов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 1.55 на победу «Вильярреала», 5.50 на победу «Севильи».
- Прогноз экспертов LiveSport: высокой результативности в матче не будет.
- Искусственный интеллект: «Вильярреал» выиграет со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.
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