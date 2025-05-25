В 38-м туре чемпионата Испаниибудет спасаться от вылета в выездном матче с. начало встречи в 17:15 мск.

«Желтые» идут на серии побед и наверняка хотели бы закончить сезон именно так. Тем более они сыграют последний домашний матч сезона. Команда отобралась в Лигу чемпионов, поэтому никаких турнирных вопросов решать не нужно.

А вот «Севилья» всего в одном пункте от зоны вылета. Ее не устроит даже ничья. С учетом того, что команда выиграла только один матч из пяти, назревает ряд волнующих вопросов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 1.55 на победу «Вильярреала», 5.50 на победу «Севильи».

Прогноз экспертов LiveSport: высокой результативности в матче не будет.

Искусственный интеллект: «Вильярреал» выиграет со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

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