сыграют 25 мая на «Сити Граунд» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

«Лесники» уже точно будут играть в еврокубках, однако клуб имеет шанс попасть даже в Лигу чемпионов. Победа позволит им побороться за этот шанс. Учитывая, что команда будет играть дома, можно ожидать от нее решительных действий. Терять по сути нечего.

«Челси» не устроит ничья. Ему придется идти вперед и добывать 3 очка, поскольку помимо «Форест» его участию в ЛЧ угрожает еще и «Астон Вилла». «Синих» сегодня ждет нервный поединок.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: «Челси» является фаворитом встречи — 2.06 на его победу, 3.50 на победу «Ноттингем Форест».

Прогноз LiveSport: эксперты сайта пророчат «Челси» успех.

Прогноз ИИ: ссылается на результат прошлого матча и спрогнозировал ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.