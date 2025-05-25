Мостовой — о продлении контракта со Станковичем: Я считаю, что это правильно

Бывший футболист сборной Россиивысказался о том, чтопродлил контракт с главным тренером

«Я считаю, что это правильно. Может быть, были какие‑то условия с его стороны. Да, сезон не самый успешный, но у многих команд так. Надо дать ему поработать, тем более что первая часть сезона получилась нормальная», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Новое соглашение с сербским специалистом рассчитано до лета 2027 года. Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года и за это время провел 42 матча во всех турнирах, в которых команда одержала 25 побед.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 57 очков.