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    Мор: При Станковиче «Спартак» заиграл лучше, виден потенциал

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    Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о подписании нового контракта Деяна Станковича с «красно-белыми».

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Честно говоря, я рад, что Станкович продлил контракт со "Спартаком". Я хотел этого и неоднократно высказывался на эту тему. Понимаю, что результаты не стали намного лучше, чем до прихода Деяна, да, не все получилось, особенно в концовке сезона, но прогресс у команды налицо.

    При Станковиче команда заиграла лучше, виден потенциал. Думаю, "Спартак" усилится и в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Я считаю, что Деян именно тот человек, который может вернуть "Спартаку" титул чемпиона России.

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    • Я всегда говорю, что команду должны тренировать люди, которые раньше играли в "Спартаке", потому что для них клуб — дело всей жизни. Но вряд ли такого человека на данный момент назначит руководство. Поэтому если клубом будет руководить не бывший спартаковец, то Станкович, на мой взгляд, — лучший вариант», — заявил Мор «Матч ТВ».

    По итогам сезона РПЛ 2024/2025 «Спартак» занял 4-е место в таблице с 57-ю очками в активе.

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