Мор: При Станковиче «Спартак» заиграл лучше, виден потенциал

Экс-футболистподелился мнением о подписании нового контрактас «красно-белыми».

«Честно говоря, я рад, что Станкович продлил контракт со "Спартаком". Я хотел этого и неоднократно высказывался на эту тему. Понимаю, что результаты не стали намного лучше, чем до прихода Деяна, да, не все получилось, особенно в концовке сезона, но прогресс у команды налицо.

При Станковиче команда заиграла лучше, виден потенциал. Думаю, "Спартак" усилится и в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Я считаю, что Деян именно тот человек, который может вернуть "Спартаку" титул чемпиона России.

Я всегда говорю, что команду должны тренировать люди, которые раньше играли в "Спартаке", потому что для них клуб — дело всей жизни. Но вряд ли такого человека на данный момент назначит руководство. Поэтому если клубом будет руководить не бывший спартаковец, то Станкович, на мой взгляд, — лучший вариант», — заявил Мор «Матч ТВ».

По итогам сезона РПЛ 2024/2025 «Спартак» занял 4-е место в таблице с 57-ю очками в активе.