Корнеев: Станкович точно не справился со своей работой

Бывший тренер сборной России по футболувысказался о работе

«Я не знаю, какой опыт должен помочь. По‑моему, он точно не справился. Нам говорили, что это опытный тренер. Тогда должна быть какая‑то ясность в определении основного состава.

Нужно уметь делать качественные замены. Умение руководить командой в течение игры, а не в соплях бегать по кромке поля и всех осуждать… По‑моему, это полный тренерский провал.

Жестко? Иногда такое происходит. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при Станковиче», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

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Напомним, что «Спартак» завершил сезон на четвертом месте в турнирной таблице.