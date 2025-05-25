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    Корнеев: Станкович точно не справился со своей работой

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    Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Я не знаю, какой опыт должен помочь. По‑моему, он точно не справился. Нам говорили, что это опытный тренер. Тогда должна быть какая‑то ясность в определении основного состава.

    Нужно уметь делать качественные замены. Умение руководить командой в течение игры, а не в соплях бегать по кромке поля и всех осуждать… По‑моему, это полный тренерский провал.

    Жестко? Иногда такое происходит. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при Станковиче», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Спартак» завершил сезон на четвертом месте в турнирной таблице.

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