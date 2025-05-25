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    Гвардиола: Все было в наших руках, и мы сделали свою работу

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Фулхэмом» (2:0) и выходе в Лигу чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мы очень хорошо начали, а затем получили импульс. Все было в наших руках, и мы сделали свою работу. Это был тяжелый сезон, но мы не сдавались. Я очень рад и горжусь командой. Теперь мы восстановимся и проведем следующий сезон лучше.

    Выход в Лигу чемпионов сродни титулу из-за препятствий. Когда вы продолжаете демонстрировать плохую форму, вы финишируете 10-м, 11-м, 12-м или 13-м. Такова судьба всех команд в Премьер-лиге в ноябре, декабре или январе, и вы не можете бороться за победу в АПЛ, как делали это на протяжении многих лет.

    Люди могут говорить: "Я не хочу снова бороться, достаточно просто попасть в Лигу Европы". Мы продолжали играть хорошо, у нас были все шансы на выход в Лигу чемпионов, и мы это сделали. В итоге мы финишировали третьими — недалеко от "Арсенала", но отставание от "Ливерпуля" огромно. Нужно прибавлять, и, надеюсь, у нас получится», — цитирует Гвардиолу BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» занял итоговое третье место.

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