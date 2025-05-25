Гвардиола: Все было в наших руках, и мы сделали свою работу

Главный тренервысказался о победе над(2:0) и выходе в Лигу чемпионов.

«Мы очень хорошо начали, а затем получили импульс. Все было в наших руках, и мы сделали свою работу. Это был тяжелый сезон, но мы не сдавались. Я очень рад и горжусь командой. Теперь мы восстановимся и проведем следующий сезон лучше.

Выход в Лигу чемпионов сродни титулу из-за препятствий. Когда вы продолжаете демонстрировать плохую форму, вы финишируете 10-м, 11-м, 12-м или 13-м. Такова судьба всех команд в Премьер-лиге в ноябре, декабре или январе, и вы не можете бороться за победу в АПЛ, как делали это на протяжении многих лет.

Люди могут говорить: "Я не хочу снова бороться, достаточно просто попасть в Лигу Европы". Мы продолжали играть хорошо, у нас были все шансы на выход в Лигу чемпионов, и мы это сделали. В итоге мы финишировали третьими — недалеко от "Арсенала", но отставание от "Ливерпуля" огромно. Нужно прибавлять, и, надеюсь, у нас получится», — цитирует Гвардиолу BBC.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» занял итоговое третье место.