будет приниматьв матче 38-го тура английской Премьер-лиги на «Крейвен Коттедж». Игра начнется в 18:00 мск.

«Фулхэму» уже все равно. Клуб ни за что не борется в этом туре. «Ман Сити» нужно побеждать, если коллектив Гвардиолы хочет получить бронзу. При этом он еще навяжет борьбу «Арсеналу» за 2-ю строчку.

«Горожане» регулярно побеждают «коттеджеров». Продлится ли эта серия сегодня?

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров: 5.60 на победу «Фулхэма», 1.61 на победу «Манчестер Сити».

Прогноз экспертов LiveSport: «Ман Сити» не оставит шансов «Фулхэму».

Прогноз ИИ: «Ман Сити» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.