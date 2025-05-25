«Фулхэму» уже все равно. Клуб ни за что не борется в этом туре. «Ман Сити» нужно побеждать, если коллектив Гвардиолы хочет получить бронзу. При этом он еще навяжет борьбу «Арсеналу» за 2-ю строчку.
«Горожане» регулярно побеждают «коттеджеров». Продлится ли эта серия сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 5.60 на победу «Фулхэма», 1.61 на победу «Манчестер Сити».
- Прогноз экспертов LiveSport: «Ман Сити» не оставит шансов «Фулхэму».
- Прогноз ИИ: «Ман Сити» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
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