ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
  • 18:33
    • «Краснодар» — чемпион России впервые в истории, «Зенит» — второй
  • 23:52
    • ПСЖ разгромил Реймс и выиграл Кубок Франции
  • 23:41
    • «Милан» дома переиграл «Монцу»
  • 22:58
    • «Штутгарт» обыграл «Арминию» и выиграл Кубок Германии
  • 22:45
    • «Химки» и «Черноморец» не сыграют в РПЛ, определены окончательные пары «стыков»
    Все новости спорта

    Анчелотти — об уходе из «Реала»: Когда выигрываешь Лигу чемпионов, таких эмоций не испытываешь

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Карло Анчелотти высказался о своем уходе из «Реала».

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Я счастлив и горд, это было необыкновенное время. Не забыть ничего из того, что случилось, и я ухожу, чувствуя любовь болельщиков и гордясь тем, что долгое время тренировал великий клуб.

    "Реал" — это дом, это семья. И так было все эти шесть лет. Это было прекрасное время из-за титулов и атмосферы. "Реал" отличается от других клубов, это семья, и это чувствуется. Между клубом, мною и футболистами хорошие отношения. У меня были выдающиеся игроки, и они продолжат выступать за "Реал".

    Сегодня эмоции самые сильные. Когда выигрываешь Лигу чемпионов, таких эмоций не испытываешь. Слезы — это не проблема, плакать — это естественно.

    Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения. Для меня было честью и удовольствием оставаться частью этой семьи, писать историю клуба и становиться ее частью. Такова была цель с первого дня — и я ее достиг», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, «Реал» в последнем матче Карло Анчелотти смог победить «Реал Сосьедад» (2:0).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция заберет бронзу на домашнем льду
  • Швеция — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Швейцария вновь разберется с США
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Пробьется ли Потапова во второй круг Ролан Гаррос?
  • Потапова — Носкова. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Потапова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Форталеза Сеара — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Векич — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Цинциннати
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры