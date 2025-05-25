Анчелотти — об уходе из «Реала»: Когда выигрываешь Лигу чемпионов, таких эмоций не испытываешь

высказался о своем уходе из

«Я счастлив и горд, это было необыкновенное время. Не забыть ничего из того, что случилось, и я ухожу, чувствуя любовь болельщиков и гордясь тем, что долгое время тренировал великий клуб.

"Реал" — это дом, это семья. И так было все эти шесть лет. Это было прекрасное время из-за титулов и атмосферы. "Реал" отличается от других клубов, это семья, и это чувствуется. Между клубом, мною и футболистами хорошие отношения. У меня были выдающиеся игроки, и они продолжат выступать за "Реал".

Сегодня эмоции самые сильные. Когда выигрываешь Лигу чемпионов, таких эмоций не испытываешь. Слезы — это не проблема, плакать — это естественно.

Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения. Для меня было честью и удовольствием оставаться частью этой семьи, писать историю клуба и становиться ее частью. Такова была цель с первого дня — и я ее достиг», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, «Реал» в последнем матче Карло Анчелотти смог победить «Реал Сосьедад» (2:0).