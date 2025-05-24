Петржела: Ставка на южноамериканцев дала обратный эффект

Бывший тренерпрокомментировал итоги чемпионата для клуба.

«Поражения Зенита в РПЛ следовало ожидать. Это был не самый удачный сезон. Вечная ставка на южноамериканцев дала обратный эффект. В период, когда клуб не может играть в еврокубках, необходимо делать ставку на молодых российских игроков», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар», набравший 67 очков за 30 матчей. «Зенит» занял второе место с 66 очками, а на третьем расположился московский ЦСКА.

По итогам сезона из РПЛ напрямую вылетели «Оренбург» и «Факел».