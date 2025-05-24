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    Петржела: Ставка на южноамериканцев дала обратный эффект

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    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал итоги чемпионата для клуба.

    Футбольный клуб «Зенит»
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    Футбольный клуб «Зенит»

    «Поражения Зенита в РПЛ следовало ожидать. Это был не самый удачный сезон. Вечная ставка на южноамериканцев дала обратный эффект. В период, когда клуб не может играть в еврокубках, необходимо делать ставку на молодых российских игроков», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

    Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар», набравший 67 очков за 30 матчей. «Зенит» занял второе место с 66 очками, а на третьем расположился московский ЦСКА.

    По итогам сезона из РПЛ напрямую вылетели «Оренбург» и «Факел».

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