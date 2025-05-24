Станкович — об итогах сезона: Вижу это как стакан, который наполовину полон

Главный тренерподвел итоги сезона-2024/25 после убедительной победы над(5:0) в 30-м туре РПЛ.

«Мы завершили сезон. Вижу это как стакан, который наполовину полон. Мы могли и должны были сделать больше. По ходу сезона были моменты, которые говорили, что команда на многое способна. Было много хорошего. Это не тот случай, когда можно все выкинуть», — приводит слова Станковича «СЭ».

«Спартак» занял четвёртое место в итоговой таблице чемпионата России с 57 очками, отстав от призовой тройки всего на два очка. Это был первый сезон Станковича в качестве главного тренера «Спартака».