Никита Симонян — о будущем «Спартака»: Я в эти дела не лезу

Ветеран «Спартака» Никита Симонян оценил выступление команды в нынешнем сезоне и высказался о будущем главного тренера Деяна Станковича.

«Как оценю сезон? Спартак всегда сражался за чемпионство и Кубок. Надо ли оставлять Станковича? Я в эти дела не лезу», — приводит слова Симоняна «СЭ».

Перед заключительным туром «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 54 очками и сохраняет шансы на бронзовые медали. В последнем туре команда под руководством Деяна Станковича сыграет дома с «Химками».

Также «Спартак» дошел до финала Пути Регионов Кубка России, где уступил «Ростову» со счётом 1:2.