Сантос: Цель «Зенита» была — отпраздновать столетие вместе с чемпионством

Защитниквысказался об итогах сезона для питерской команды.

«В РПЛ вышли квалифицированные команды — чемпионат стал сложнее. В этом сезоне, в отличие от предыдущих, мы не были так же стабильны дома и выигрывали не так много матчей. У нас было два домашних поражения в конце ноября и декабря, которые стоили нам чемпионства. Поэтому впредь мы должны уделять больше внимания домашним матчам — на своем поле мы не можем позволить себе проиграть ни одной встречи.

Это была наша цель, цель клуба — отпраздновать столетие вместе с чемпионством. Мы расстроены этим, ведь понимаем: мы не достигли столь важной для клуба цели в исторический год. Но сейчас нам нужно отдохнуть, собраться с мыслями и проанализировать, что мы сделали не так, чтобы в следующем году выполнить все на высшем уровне», — цитирует Сантоса «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Зенит» финишировал на второй строчке по итогам сезона РПЛ.