РФС «наказала» Карасева, Абросимова и Танашева новыми назначениями

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС 21 мая признала ошибочным ряд решений судей в матчах чемпионата России.

Комиссия рассмотрела действия Ивана Абросимова, Инала Танашева и Сергея Карасева, однако назначила им новые игры, что вызвало критику.

В частности, Абросимов ошибочно удалил Хуана Боселли в матче «Пари НН» — «Факел» (1:1), но был назначен на игру 34-го тура Первой лиги «Черноморец» — «Сочи».

Танашев не назначил пенальти в матче «Сочи» — «Торпедо» (0:1), но получил назначение на матч 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН».

Особое внимание было уделено судье Сергею Карасеву, который на протяжении всего сезона регулярно допускал спорные ошибки, но продолжал получать назначения на важные матчи.

В 29-м туре Карасев ошибочно удалил Фернандо Костанцу, а после вмешательства ВАР удалил Гленна Бейла, при этом судья будет выполнят функции ВАР в матче «Зенит» — «Ахмат».