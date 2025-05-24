Николич: Осенью был не такой удачный отрезок, я всегда говорил, что моя команда — лучшая

Марко Николич Фото: globallookpress.com
«Тренер должен ежедневно решать проблемы. Он должен любить свою команду и свою работу. Я люблю и то, и другое. Осенью был не такой удачный отрезок, я всегда говорил, что моя команда — лучшая. Я всегда беру ответственность на себя.
Суперфинал Кубка? "Ростов" мы еще не обыгрывали, что говорит о том, насколько это тяжелый соперник для нас. Дополнительный настрой не потребуется.
Сезон еще не закончился. Многие уже закончили, а мы еще готовимся. Я люблю и уважаю своих футболистов, работаю с ними», — цитирует Николича «Матч ТВ».
ЦСКА стал бронзовым призером завершившегося сезона РПЛ.