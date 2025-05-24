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    Мойзес: Мы столько трудов вложили, чтобы поставить эту ситуацию с ног на голову

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    Защитник ЦСКА Мойзес подвел итог сезона для команды.

    Мойзес
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    Мойзес

    «Поздравляю всех с этой замечательной победой. Мы столько трудов вложили, столько работали, как сильно мы старались, чтобы поставить эту ситуацию с ног на голову. Мы сильно трудились и поздравляю наш тренерский штаб, команду, болельщиков. Все реально молодцы и всех поздравляю.

    Все перемены пошли команде на пользу. Тренер и его помощники блестяще рассказали нам об этих изменениях, вложили нам в голову свои идеи. Команда блестяще воплотила всё это на поле. Я вдвойне счастлив, я рад играть на позиции крайнего защитника», — цитирует Мойзеса «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

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