Гришин: С такой игрой ЦСКА будет бороться за чемпионство в следующем году

Бывший игрокдал оценку сезона в исполнении армейского клуба.

«Весенняя часть сезона без поражений и выход в Суперфинал Кубка России? Все отлично! Если ребята выиграют Кубок России, то сезон будет удачным. Ребят надо поздравить. Вторую часть чемпионата они провели на высочайшем уровне.

ЦСКА будет бороться за чемпионство в новом сезоне? Конечно. С такой игрой будет. Они во второй части этого доказали, что у них суперкоманда, суперпоставленная игра. Команда строится от печки, как нам говорили все тренеры. Если у тебя в обороне будет порядок, то один‑два момента ты будешь иметь в атаке. Если используешь, то это победа. Что и демонстрирует команда Николича. Оборона сумасшедшая, атака быстрая: Койта, Гуарирапа, Глебов», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

ЦСКА занял 3-е место в РПЛ, набрав 59 очков за 30 встреч. Также «красно-синие» сыграют в решающем матче кубка страны против «Ростова» 1 июня.

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