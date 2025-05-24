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    Акинфеев: Сейчас не хочу отвечать на вопросы о своем будущем

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    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что пока не желает говорить о своем будущем.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Мне сейчас не хочется отвечать на вопросы о своем будущем. Все, что будет в моей карьере, это мое, и решать буду только я. Придет время, и все все поймут. Так же, как это было в сборной.

    Я заранее понимал, что после чемпионата мира не буду играть в национальной команде. Если я принял какое‑то решение, значит так и будет. А сейчас для меня главное, чтобы команда достойно завершила сезон», — цитирует Акинфеева пресс‑служба ЦСКА.

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    Сейчас Акинфееву 39 лет и всю свою карьеру он провел в ЦСКА, воспитанником которого является и за основной состав которой впервые сыграл в 16 лет.

    Всего в этом сезоне Акинфеев провел в РПЛ 27 матчей, пропустил в них 21 гол и 11 раз отстоял на ноль. В 30-м туре ЦСКА сыграет дома с «Пари НН». Игра пройдет 24 мая в 16:30 (мск).

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