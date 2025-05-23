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    Винисиус поблагодарил Анчелотти за совместную работу в «Реале»

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    Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор написал открытое письмо Карло Анчелотти, который покинет мадридский клуб по окончанию сезона.

    Винисиус
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    Винисиус

    «Спасибо, тренер. За все. Вы лучший. С момента вашего приезда в Мадрид вы изменили мою жизнь как игрока и как человека. Вы вселили в меня уверенность, заставили меня расти и были рядом со мной в любой момент, на поле и за его пределами.

    Мы выиграли две Лиги чемпионов, два чемпионата Испании и многое другое… Но больше всего я ценю то, как вы относились ко мне, то смирение и то, как вы управляли мной все эти годы. Вы всегда защищали меня и оберегали, когда я больше всего в этом нуждался.

    Сегодня трудно говорить "прощай". Раздевалка "Реала" будет скучать по вам. Я буду скучать. Но в то же время я счастлив знать, что у нас уже есть дата, когда мы встретимся снова: теперь уже вместе, в футболке сборной Бразилии. Это судьба. Я буду ждать вас в Бразилии.

    С любовью, Вини-младший», — написал бразилец в своих соцсетях.

    Анчелотти после работы в «Реале» возглавит сборную Бразилии, за которую выступает Винисиус.

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