Кроос — Модричу: Что за путь, мой друг!

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германиитрогательно прокомментировал решениезавершить карьеру в мадридском клубе по окончании текущего сезона.

«Что за путь, мой друг!» — написал 35-летний Кроос под прощальной публикацией хорвата в социальных сетях.

Ранее 39-летний Модрич объявил, что матч 38-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада», который состоится 24 мая на «Сантьяго Бернабеу», станет для него последним в родных стенах. Полностью покинуть «Реал» он планирует после завершения клубного чемпионата мира — 2025.

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Напомним, Тони Кроос завершил игровую карьеру в мае 2024 года.