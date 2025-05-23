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    Деку: В «Барселоне» довольны Фати

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на будущее футболиста Ансу Фати. Сине-гранатовые верят, что игрок будет прогрессировать.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    «В футболе не бывает щекотливых ситуаций — футбол есть футбол. Сначала он блестяще начал сезон, потом пришли травмы, затем аренда в "Брайтон". Он провёл отличную предсезонную подготовку, потому что мы хотели вернуть его в строй, но потом снова получил травму.

    Каждый сам оценивает, чего хочет в своей карьере. Если он считает, что ему нужно больше игрового времени, мы это обсудим. Ансу — игрок с действующим контрактом, и мы им довольны. Если он хочет прогрессировать — поговорим», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В сезоне-2024/2025 Фати провёл за каталонцев 11 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

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