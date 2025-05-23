Деку: Цель «Барселоны» — выиграть Лигу чемпионов

Спортивный директор «Барселоны»высказался о задачах сине-гранатовых. Он отметил, что клуб хочет выиграть все трофеи, включая Лигу чемпионов.

«Наша цель — выиграть Лигу чемпионов. Когда побеждаешь, всё становится гораздо сложнее. "Барселона" никогда не должна переставать верить в то, что она обязана бороться за все трофеи.

С той командой, что у нас есть, с тренером, которого мы только что продлили, мы можем сражаться за все титулы. Мы не можем это гарантировать, но точно будем в числе претендентов», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

«Барселона» в нынешнем сезоне выиграла Ла Лигу и Кубок Испании. В Лиге чемпионов каталонцы дошли до полуфинала, где уступили «Интеру».