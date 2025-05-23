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    • «Реал» сообщил об увольнении Анчелотти
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    «Реал» сообщил об увольнении Анчелотти

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    Пресс-служба мадридского «Реала» сделала заявление. Главный тренер команды Карло Анчелотти покинет клуб.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Стороны решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

    «Наш клуб хочет выразить свою благодарность и любовь тому, кто является одной из величайших легенд "Реала" и мирового футбола. Карло Анчелотти руководил нашей командой во время одного из самых успешных этапов за всю нашу 123-летнюю историю и стал самым титулованным тренером клуба, выиграв три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны.

    В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе "Реала". Клуб желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала».

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    Напомним, мадридский «Реал» после ухода Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.

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