«Реал» сообщил об увольнении Анчелотти

Пресс-служба мадридскогосделала заявление. Главный тренер командыпокинет клуб.

Стороны решили расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

«Наш клуб хочет выразить свою благодарность и любовь тому, кто является одной из величайших легенд "Реала" и мирового футбола. Карло Анчелотти руководил нашей командой во время одного из самых успешных этапов за всю нашу 123-летнюю историю и стал самым титулованным тренером клуба, выиграв три Лиги чемпионов, три клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, два чемпионата Испании, два Кубка и Суперкубка страны.

В общей сложности Карло выиграл 15 титулов за шесть лет работы во главе "Реала". Клуб желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — сказано в сообщении пресс-службы «Реала».

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Напомним, мадридский «Реал» после ухода Анчелотти возглавит Хаби Алонсо.