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    Гинер: У Акинфеева не было ни одного предложения из Европы

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему голкипер армейцев Игорь Акинфеев не перешел в зарубежный клуб.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Было ли у Игоря Акинфеева хоть одно предложение из Европы? Нет.

    Я объясню. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока. Прощупывают почву: готов? Не готов? Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно. Но какой в этом смысл, если футболист скажет: "Я никуда не поеду".

    Думаю, Игорь сразу всем отвечал: "У меня один клуб — ЦСКА. Где начинал, там и закончу". Вот почему на моем столе не было предложений по Акинфееву. Зачем присылать, когда игрок четко дает понять, что покидать ЦСКА не намерен», — цитирует Гинера «СЭ».

    Акинфеев играет за ЦСКА с начала карьеры. С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провел 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

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