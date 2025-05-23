Гинер: У Акинфеева не было ни одного предложения из Европы

Президент ЦСКАрассказал, почему голкипер армейцевне перешел в зарубежный клуб.

«Было ли у Игоря Акинфеева хоть одно предложение из Европы? Нет.

Я объясню. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока. Прощупывают почву: готов? Не готов? Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно. Но какой в этом смысл, если футболист скажет: "Я никуда не поеду".

Думаю, Игорь сразу всем отвечал: "У меня один клуб — ЦСКА. Где начинал, там и закончу". Вот почему на моем столе не было предложений по Акинфееву. Зачем присылать, когда игрок четко дает понять, что покидать ЦСКА не намерен», — цитирует Гинера «СЭ».

Акинфеев играет за ЦСКА с начала карьеры. С 2004 по 2018 годы играл в национальной сборной России, провел 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.