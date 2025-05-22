Источник: Хесус Вальехо покинет «Реал» после десяти сезонов в клубе

Защитникпокинет клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает AS, 28-летний футболист не собирается продлевать контракт, который истекает 30 июня 2025 года. Также Вальехо не примет участия в предстоящем Клубном чемпионате мира.

Вальехо провёл в «Реале» десять сезонов, из которых пять провёл в арендах в других клубах. За основной состав «Мадрида» он сыграл 34 матча. Несмотря на сравнительно небольшое игровое время, Вальехо стал обладателем 13 трофеев с «Реалом».

Прощание с Хесусом Вальехо состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках домашнего матча Ла Лиги против «Реал Сосьедад», который пройдет 24 мая.