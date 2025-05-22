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    Источник: Хесус Вальехо покинет «Реал» после десяти сезонов в клубе

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    Защитник «Реала» Хесус Вальехо покинет клуб по окончании текущего сезона.

    Хесус Вальехо
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    Хесус Вальехо

    Как сообщает AS, 28-летний футболист не собирается продлевать контракт, который истекает 30 июня 2025 года. Также Вальехо не примет участия в предстоящем Клубном чемпионате мира.

    Вальехо провёл в «Реале» десять сезонов, из которых пять провёл в арендах в других клубах. За основной состав «Мадрида» он сыграл 34 матча. Несмотря на сравнительно небольшое игровое время, Вальехо стал обладателем 13 трофеев с «Реалом».

    Прощание с Хесусом Вальехо состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках домашнего матча Ла Лиги против «Реал Сосьедад», который пройдет 24 мая.

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