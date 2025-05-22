Источник: Модрич хотел остаться в «Реале»

Хорватский полузащитникхотел продлить контракт с мадридским клубом, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в руководстве «Реала» приняли решение не продлевать контрат с обладателем «Золотого мяча» 2018 года и начать «новую эру» команды.

Также говорится, что Модрич всегда с уважением относился к решениям руководства клуба, поэтому уходит из «Реала», сохранив с ним хорошие отношения.

В составе 'сливочных' хорватский полузащитник принял участие в 590 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с 'Реалом' Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.