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    Источник: Модрич хотел остаться в «Реале»

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    Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич хотел продлить контракт с мадридским клубом, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    По информации источника, в руководстве «Реала» приняли решение не продлевать контрат с обладателем «Золотого мяча» 2018 года и начать «новую эру» команды.

    Также говорится, что Модрич всегда с уважением относился к решениям руководства клуба, поэтому уходит из «Реала», сохранив с ним хорошие отношения.

    В составе 'сливочных' хорватский полузащитник принял участие в 590 матчах во всех турнирах, в которых отметился 43 голами и 95 результативными передачами. Вместе с 'Реалом' Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.

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