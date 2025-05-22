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    Губерниев прокомментировал сорвавшийся трансфер Вендела в «Ботафого»

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    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника «Зенита» Вендела в бразильский клуб «Ботафого».

    Вендел
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    Вендел

    «Как хорошо! Вендел — настоящий патриот "Зенита" и нашей страны. Молодец! Не будет ли у него проблем с мотивацией? Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно», — цитирует Губерниева «СЭ».

    Напомним, что в январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел летом перейдёт в «Ботафого» в рамках сделки, по которой российский клуб подписал бразильского форварда Луиса Энрике.

    Однако 21 мая стало известно, что «Ботафого» расторгнул трансферное соглашение, и переход Вендела не состоится.

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