Губерниев прокомментировал сорвавшийся трансфер Вендела в «Ботафого»

Спортивный комментаторпрокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитникав бразильский клуб

«Как хорошо! Вендел — настоящий патриот "Зенита" и нашей страны. Молодец! Не будет ли у него проблем с мотивацией? Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно», — цитирует Губерниева «СЭ».

Напомним, что в январе 2025 года «Зенит» объявил о том, что Вендел летом перейдёт в «Ботафого» в рамках сделки, по которой российский клуб подписал бразильского форварда Луиса Энрике.

Однако 21 мая стало известно, что «Ботафого» расторгнул трансферное соглашение, и переход Вендела не состоится.