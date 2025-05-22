Деку: Мы знали, что Мбаппе отличный игрок, но он может дисбалансировать команду

Спортивный директорвысказался о влиянии нападающегона игру «сливочных».

«С игровой точки зрения я знал, что для интеграции Мбаппе нужно изменить стиль футбола, что способно создать тактический дисбаланс. Мы (в "Барселоне") знали, что он отличный игрок, но может дисбалансировать команду. Это и произошло.

В свою очередь, наша команда сосредоточилась на своём и боролась. Мы знаем, что в сезоне за минуту может произойти что угодно. Нам необходимо осознавать, что по ряду причин был проведён отличный сезон, и это нужно сохранить», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 33 матча в рамках Примеры, забил 29 голов и сделал 3 голевые передачи.