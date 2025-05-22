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    Деку: Мы знали, что Мбаппе отличный игрок, но он может дисбалансировать команду

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о влиянии нападающего «Реала» Килиана Мбаппе на игру «сливочных».

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «С игровой точки зрения я знал, что для интеграции Мбаппе нужно изменить стиль футбола, что способно создать тактический дисбаланс. Мы (в "Барселоне") знали, что он отличный игрок, но может дисбалансировать команду. Это и произошло.

    В свою очередь, наша команда сосредоточилась на своём и боролась. Мы знаем, что в сезоне за минуту может произойти что угодно. Нам необходимо осознавать, что по ряду причин был проведён отличный сезон, и это нужно сохранить», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 33 матча в рамках Примеры, забил 29 голов и сделал 3 голевые передачи.

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