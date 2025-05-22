Деку — о будущем Араухо: Мы довольны Рональдом

Спортивный директорпрокомментировал ситуацию вокруг будущего уругвайского защитника

«Мы довольны Рональдом. Он счастлив в клубе, так что говорить о его будущем нет никакого резона», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Араухо выступает за «Барселону» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Нынешний контракт футболиста действует до июня 2031 года. По данным портала Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.