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    Деку — о будущем Араухо: Мы довольны Рональдом

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию вокруг будущего уругвайского защитника Рональда Араухо.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    «Мы довольны Рональдом. Он счастлив в клубе, так что говорить о его будущем нет никакого резона», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

    Араухо выступает за «Барселону» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 24 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Нынешний контракт футболиста действует до июня 2031 года. По данным портала Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.

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