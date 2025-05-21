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    Лайзанс: Под руководством Николича ЦСКА сильно прогрессирует

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    Экс-полузащитник московского ЦСКА Юрис Лайзанс считает, что главный тренер Марко Николич проделал огромную работу в команде и вывел ее на новый уровень.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Сейчас ЦСКА выглядит прекрасно, команда прогрессирует под руководством Николича, учитывая, что он не так долго ее тренирует. Ему надо дать время, и тогда точно все будет в порядке. Те идеи, которые Марко хотел донести до команды, футболисты стали воплощать.

    Пьянич повлиял на результаты? Николич совсем не смотрел в паспорт Миралема, на его физические данные, хотя он всегда играл в таком быстром темпе. Можно сказать, что своим опыт босниец что‑то дал команде», — сказал Лайзанс «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Армейцам предстоит Суперфинал Кубка России с «Ростовом» 1 июня. Сейчас ЦСКА идет третьим в РПЛ, а после зимней паузы не проиграл ни одного матча. Николич возглавил московский клуб летом 2024 года.

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