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    Глушаков: Нужно дать Станковичу немного времени

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    Бывший игрок московского «Спартака» Денис Глушаков выразил сомнение в целесообразности увольнения главного тренера клуба Деяна Станковича.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Станковичу стоит дать еще год работы? У него есть контракт, и я думаю, что клубные руководители лучше знают, что делать. Вероятно, какие-то решения будут приняты после завершения сезона, и тогда уже будет ясно, будут ли новые приобретения и в каком направлении клуб будет развиваться.

    Я не вижу смысла увольнять Станковича прямо сейчас. Нужно дать ему немного времени, чтобы оценить его работу. Частая смена тренеров не приносит пользы», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

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    «Спартак» занимал пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. В последнем матче красно-белые уступили «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России, что добавило вопросов к тренерскому штабу.

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