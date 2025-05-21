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    Энрике — о ПСЖ без Мбаппе: Я очень рад, что не зависел только от одного игрока

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о прогрессе своей команды после ухода нападающего Килиана Мбаппе.

    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ
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    Луис Энрике — главный тренер ПСЖ

    «Мы забили больше голов, чем в прошлом сезоне, и больше игроков отдали голевые передачи. Наши показатели исключительны. Чтобы добиться этого, нашим футболистам нужно доставить мяч тому, кто находится в лучшей позиции.

    Многие игроки забили или отдали голевые передачи, и я очень рад, что не зависел только от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой. Я говорил, что нам удастся улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.

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  • 18/05/2025

    • Килиан Мбаппе покинул парижский клуб летом 2024-го года, перейдя в мадридский «Реал».

    Напомним, что ПСЖ сыграет против «Интера» в рамках финала Лиги чемпионов 31-го мая в 22:00 мск.

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