Энрике — о ПСЖ без Мбаппе: Я очень рад, что не зависел только от одного игрока

Главный тренеррассказал о прогрессе своей команды после ухода нападающего

«Мы забили больше голов, чем в прошлом сезоне, и больше игроков отдали голевые передачи. Наши показатели исключительны. Чтобы добиться этого, нашим футболистам нужно доставить мяч тому, кто находится в лучшей позиции.

Многие игроки забили или отдали голевые передачи, и я очень рад, что не зависел только от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой. Я говорил, что нам удастся улучшить команду», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Килиан Мбаппе покинул парижский клуб летом 2024-го года, перейдя в мадридский «Реал».

Напомним, что ПСЖ сыграет против «Интера» в рамках финала Лиги чемпионов 31-го мая в 22:00 мск.