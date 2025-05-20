Ямаль будет играть в «Барселоне» под номером, ранее принадлежавшим Месси

Футболист «Барселоны»подпишет новое соглашение с сине-гранатовыми, сообщает Managing Barca.

Это должно случиться в середине июля, когда футболисту исполнится 18 лет. Кроме этого, Ямаль сменит игровой номер — в следующем сезоне он будет выступать под 10-м номером. Ранее «десятка» в «Барселоне» принадлежала Лионелю Месси, Роналдиньо и Диего Марадоне.

Ямаль дебютировал за основную команды «Барселоны» в 2023 году. В текущем сезоне футболист провел 54 встречи во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 25 ассистов.

Контракт Ямаля с каталонской командой истекает в июне 2026 года.