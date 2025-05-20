Тошич: Если Станкович ощущает несправедливость, он не может контролировать эмоции

Экс-футболист ЦСКАотреагировал на излишнюю эмоциональность наставника «Спартака»

«Он переживает. Очень тяжело, когда у команды не получается победить, несмотря на то, что она создает много моментов. Поэтому, к сожалению, появляются такие эмоции. Я с ним очень много играл за сборную, он всегда очень профессионально относился к делу, всегда хотел побеждать.

Но если он ощущает несправедливость, то не может контролировать эмоции. Надо ли их контролировать? Конечно, но вы знаете, что это нелегко», — приводит слова Тошича ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет 5-м в таблице за тур до завершения чемпионата России-2024/25.