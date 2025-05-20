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    Тошич: Если Станкович ощущает несправедливость, он не может контролировать эмоции

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    Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на излишнюю эмоциональность наставника «Спартака» Деяна Станковича.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Он переживает. Очень тяжело, когда у команды не получается победить, несмотря на то, что она создает много моментов. Поэтому, к сожалению, появляются такие эмоции. Я с ним очень много играл за сборную, он всегда очень профессионально относился к делу, всегда хотел побеждать.

    Но если он ощущает несправедливость, то не может контролировать эмоции. Надо ли их контролировать? Конечно, но вы знаете, что это нелегко», — приводит слова Тошича ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет 5-м в таблице за тур до завершения чемпионата России-2024/25.

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