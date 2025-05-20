WhoScored опубликовал сборную 29-го тура

Больше всего в ней представителей московского «Спартака» (3), а самую высокую оценку получил защитник «Зенита» Нино (8,7).
Сборная 29-го тура
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Символическая сборная 29-го тура РПЛ:
Вратарь: Даниил Одоевский («Ростов»).
Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Нино («Зенит»), Роберто Фернандес («Динамо» Москва), Рикарду Мангаш («Спартак»).
Полузащитники: Хесус Медина («Спартак»), Валентин Вада («Рубин»), Данила Прохин («Оренбург»), Брайан Мансилья («Оренбург»).
Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).