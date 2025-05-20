WhoScored опубликовал сборную 29-го тура

Авторитетный портал WhoScored представил свою версию символической сборной РПЛ по итогам 29-го тура.

Больше всего в ней представителей московского «Спартака» (3), а самую высокую оценку получил защитник «Зенита» Нино (8,7).

Календарь и таблица РПЛ

Сборная 29-го тура WhoScored

Символическая сборная 29-го тура РПЛ:

Вратарь: Даниил Одоевский («Ростов»).

Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Нино («Зенит»), Роберто Фернандес («Динамо» Москва), Рикарду Мангаш («Спартак»).

Полузащитники: Хесус Медина («Спартак»), Валентин Вада («Рубин»), Данила Прохин («Оренбург»), Брайан Мансилья («Оренбург»).



Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»).