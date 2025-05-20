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    Источник: «Барселона» хочет продлить контракт с Иньиго Мартинесом

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    «Барселона» заинтересована в продлении контракта с центральным защитником Иньиго Мартинесом, сообщает Sport.es.

    Иньиго Мартинес
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    Иньиго Мартинес

    По информации источника, «сине-гранатовые» хотят пролонгировать трудовое соглашение с 34-летнего футболиста до 2027-го года. Текущий договор действителен до лета 2026-го года.

    В клубе отмечают лидерские качества Мартинеса, а также улучшенное взаимодействие с Пау Кубарси при игре в обороне. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также хочет, чтобы контракт Мартинеса был продлен.

    Мартинес играет в «Барселоне» с 2023 года, перейдя в каталонский клуб из «Атлетика» на правах свободного агента.

    На счету центрального защитника 46 встреч во всех турнирах, в которых он отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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