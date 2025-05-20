Источник: «Барселона» хочет продлить контракт с Иньиго Мартинесом

заинтересована в продлении контракта с центральным защитником, сообщает Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» хотят пролонгировать трудовое соглашение с 34-летнего футболиста до 2027-го года. Текущий договор действителен до лета 2026-го года.

В клубе отмечают лидерские качества Мартинеса, а также улучшенное взаимодействие с Пау Кубарси при игре в обороне. Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также хочет, чтобы контракт Мартинеса был продлен.

Мартинес играет в «Барселоне» с 2023 года, перейдя в каталонский клуб из «Атлетика» на правах свободного агента.

На счету центрального защитника 46 встреч во всех турнирах, в которых он отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.