Глушаков: «Спартак» всегда должен биться за чемпионство

Бывший капитаноценил выступление команды в текущем сезоне.

«Плохо. "Спартак" всегда должен биться за чемпионство. Но пока "Спартак" бьется за тройку, и то, в тройку, наверное, не попадет.

Нужно ли дать еще год поработать Станковичу? У него есть контракт, я думаю, что руководству виднее. Наверное, какие‑то будут выводы делаться после чемпионата. И дальше уже видна будет видно, будут ли еще покупки и как клуб будет развиваться. В любом случае не вижу логики в увольнении Станковича прямо сейчас. Надо дать чуть‑чуть поработать и посмотреть, потому что шарахаться от тренера к тренеру это не есть хорошо», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 54 очка за 29 туров РПЛ и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Календарь и таблица РПЛ