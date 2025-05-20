Флик: Я счастлив в «Барселоне»

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
Флик возглавил сине-гранатовых в мае 2024 года. Специалист подписал контракт с клубом до лета 2026 года.
«Я увидел потенциал в команде. Игроки стали лучше. Это, безусловно, самое главное. С этой уверенностью все возможно. Президент написал мне письмо и сказал, что дело не в победе, а в том, как и в какой футбол мы играем.
Я действительно счастлив. Этот клуб просто сумасшедший», — приводит слова Флика Marca.
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Под руководством Флика «Барселона» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании в сезоне-2024/25.