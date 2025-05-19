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    Флик: Игроки «Барселоны» проделали выдающуюся работу

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о праздновании командой чемпионского титула.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    Сине-гранатовые досрочно завоевали золотые награды в 36-м туре Примеры. Команда выиграла Ла Лигу в 28-й раз в истории клуба.

    «Игроки проделали выдающуюся работу и заслужили такой день. Я сказал, что они заслуживают этого праздника. Вы можете чувствовать связь с болельщиками в течение всего сезона, и то, как играет команда, помогло укрепить эту связь. Вечеринка была невероятной, и для меня, как немца, это было невероятно. В следующем сезоне нам, возможно, придется работать еще усерднее, чтобы выиграть титулы», — цитирует тренера AS.

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    Флик тренирует «Барселону» с мая 2024 года.

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