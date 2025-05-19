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    Источник: Флик продлит контракт с «Барселоной» в среду

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    Ханси Флик в ближайшую среду подпишет новый контракт с «Барселоной».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года — именно на этом сроке настоял сам немецкий специалист, не желая продлевать контракт на более длительный период на данном этапе.

    В свой первый сезон у руля каталонского клуба Флик добился впечатляющих результатов, завоевав сразу три трофея и вернув команде статус одного из лидеров европейского футбола. Руководство «Барселоны» полностью доверяет тренеру и рассчитывает на дальнейшее развитие проекта под его руководством.

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