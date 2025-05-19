Источник: Флик продлит контракт с «Барселоной» в среду

в ближайшую среду подпишет новый контракт с

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года — именно на этом сроке настоял сам немецкий специалист, не желая продлевать контракт на более длительный период на данном этапе.

В свой первый сезон у руля каталонского клуба Флик добился впечатляющих результатов, завоевав сразу три трофея и вернув команде статус одного из лидеров европейского футбола. Руководство «Барселоны» полностью доверяет тренеру и рассчитывает на дальнейшее развитие проекта под его руководством.