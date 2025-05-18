Лапорта рассказал о ситуации с новым контрактом Ямаля

Президент «Барселоны»рассказал, как обстоит дело с новым контрактом 17-летнего полузащитника

«Он гений, которому нравится в "Барсе" и который является частью этого поколения. Ламин — футболист с исключительным индивидуальным талантом, но при этом он командный игрок, чувствующий себя комфортно в команде.

Его агентом является Жорже Мендеш, с которым нам легко общаться. Продление Ямаля практически согласовано, требуется только ратификация контракта», — сказал Лапорта в интервью La Vanguardia.

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Нынешнее соглашение Ямаля заканчивается летом 2026 года. Сейчас игрок оценивается в 180 млн евро. В этом сезоне Ямаль провел за «Барселону» 53 матча, забил 17 голов и сделал 23 результативные передачи.