«Рома» метит в еврокубки. Команда Раньери занимает 6-е место и может получить путевку в один из трех континентальных турниров.
На пути может встать «Милан», которому некуда отступать. «Россонери» проиграли финал Кубка Италии и теперь должны пытаться выжать максимум в двух последних турах сезона, чтобы как-то обеспечить себе евросезон.
Посмотрим, кто насколько готов до последнего сражаться за 3 очка. Последняя встреча была за миланцами. Возьмет ли «Рома» реванш?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- За 2.40 букмекеры дают поставить на «Рому», за 3.05 — на победу «Милана».
- Эксперты LiveSport на стороне «Милана». Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ромы» с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рома» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
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