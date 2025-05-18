устроят битву за еврокубки в матче 37-го тура итальянской Серии А. Встреча состоится 18 мая 21:45 мск в Риме на «Олимпико».

«Рома» метит в еврокубки. Команда Раньери занимает 6-е место и может получить путевку в один из трех континентальных турниров.

На пути может встать «Милан», которому некуда отступать. «Россонери» проиграли финал Кубка Италии и теперь должны пытаться выжать максимум в двух последних турах сезона, чтобы как-то обеспечить себе евросезон.

Посмотрим, кто насколько готов до последнего сражаться за 3 очка. Последняя встреча была за миланцами. Возьмет ли «Рома» реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

За 2.40 букмекеры дают поставить на «Рому», за 3.05 — на победу «Милана».

Эксперты LiveSport на стороне «Милана». Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал победу «Ромы» с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

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