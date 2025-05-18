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    Вратарь «Барселоны» покинет клуб

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    Вратарь испанской «Барселоны» Иньяки Пенья твердо намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

    Иньяки Пенья
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    Иньяки Пенья

    По данным издания Relevo, 26-летнему голкиперу надоело быть резервистом в стане каталонцев и он хочет найти команду, где станет первым номером.

    В этом сезоне Пенья стал третьим по рангу голкипером в «Барселоне» после Войцеха Щенсного и вернувшегося в строй после травмы Марка-Андре тер Стегена.

    Всего в этом сезоне Пенья сыграл 22 матча за блауграну, пропустил 25 мячей и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока истекает летом 2026 года. Сейчас Пенья оценивается в 10 млн евро.

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