Вратарь «Барселоны» покинет клуб

Вратарь испанской «Барселоны»твердо намерен сменить клуб в летнее трансферное окно.

По данным издания Relevo, 26-летнему голкиперу надоело быть резервистом в стане каталонцев и он хочет найти команду, где станет первым номером.

В этом сезоне Пенья стал третьим по рангу голкипером в «Барселоне» после Войцеха Щенсного и вернувшегося в строй после травмы Марка-Андре тер Стегена.

Всего в этом сезоне Пенья сыграл 22 матча за блауграну, пропустил 25 мячей и 6 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт игрока истекает летом 2026 года. Сейчас Пенья оценивается в 10 млн евро.