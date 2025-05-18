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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ювентус» — «Удинезе»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» примет «Удинезе» в матче 37-го тура чемпионата Италии, который состоится 18 мая в Турине в 21:45 мск.

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    «Удинезе» сегодня не позавидуешь. «Ювентус» еще не обеспечил себе место в Лиге чемпионов, поэтому будет решать вопрос с позиции силы. Аналитики дают мало шансов гостям.

    «Юве» потеряли 4 очка в последних четырех турах, из-за чего команде Игора Тудора нужно догонять. Результат увидим вечером после встречи.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Юве» уверенным фаворитом — 1.42 против 8.30.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Удинезе» сегодня делать нечего. Туринцы возьмут свое. Ставки можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что победу одержит «Ювентус» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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